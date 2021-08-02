В Челнах более 50 предприятий получили предписания об обязательной вакцинации сотрудников

В Набережных Челнах Роспотребнадзор выдал более 50 предписаний предприятиям о вакцинации трудовых коллективов. Об этом сообщил главный санитарный врач города Ильгизяр Бариев.

Такое решение было принято в связи с тем, что в организациях выявили минимум по одному заболевшему COVID-19, пишут «Челнинские известия».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Челнах зарегистрировали 3 175 случаев коронавируса за весь период, этот показатель ниже республиканского на 5,5%. Выздоровели 1 910 челнинцев. За неделю было обследовано 15 объектов на соблюдение антиковидных требований, передает пресс-служба мэрии города.

Ежедневно в Челнах прививаются от инфекции до 1,5 тыс. человек. Первым компонентом вакцинировались 104 260 жителей города, а вторым — 77 708. Всего в автоград поступило 112 845 доз вакцин. Вакцинация проводится в поликлиниках по месту жительства, в ТЦ «Омега», работают выездные бригады на предприятия города, рассказал начальник управления здравоохранения Александр Николаев.

По последним данным, в Татарстане от коронавируса провакцинировано 831 224 человека. Вторую дозу препарата получили 620 445 человек.

Татьяна Леухина