В мире COVID-19 заболели более 200 миллионов человек — это много или мало?

В мире коронавирусом заболели более 200 миллионов человек, таковы данные Университета Джонса Хопкинса, отслеживающего ситуацию с инфекцией в мире в режиме реального времени.

Так, число заразившихся по состоянию на 15.15 мск в четверг — 200 370 643 человека. При этом, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в мире подтверждено 199,4 млн случаев.

Страной с наибольшим числом заражений, по данным университета, остаются США (35,3 млн). За ними идут Индия (31,8 млн), Бразилия (20 млн) и Россия (6,29 млн). В первой пятерке также Франция (6,2 миллиона).

Фото: Ринат Назметдинов

200 млн человек, заразившихся коронавирусом, — это:

Каждый сороковой житель Земли . Доля инфицированных составляет более 2,5% населения планеты.

. Доля инфицированных составляет более 2,5% населения планеты. Примерно в 2,5 раза меньше , чем было заболевших «испанкой» — во всем мире этим гриппом в начале прошлого века заразились от 500 млн человек, по информации Роспотребнадзора.

, чем было заболевших «испанкой» — во всем мире этим гриппом в начале прошлого века заразились от 500 млн человек, по информации Роспотребнадзора. В 1,3 раза больше, чем население России — в РФ проживают 146 млн человек.

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, чем официально живущих с ВИЧ — их насчитывают порядка 37 млн человек. В 25 тыс. раз больше , чем было зафиксировано случаев SARS (тяжелый респираторный синдром или атипичная пневмония) — всего заболело 8 тыс. человек.

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Алексей Нечаев