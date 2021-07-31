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В Гидрометцентре России спрогнозировали теплую погоду в августе на всей территории страны

04:35, 31.07.2021
В Гидрометцентре России спрогнозировали теплую погоду в августе на всей территории страны
Фото: realnoevremya.ru (архив)

На всей территории России температура в августе будет выше нормы, дефицит осадков ждет юг Европейской России, а также обширные территории на азиатской части страны. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

— В целом на территории России нигде не наблюдается отрицательная аномалия температуры. Наиболее высокая температура, то есть где класс выше нормы, — вся европейская часть страны, — приводит «РИА Новости» его слова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Избыток осадков будет наблюдаться на севере Средней Сибири и в Якутии, а также в Забайкальском крае и Приморье.

Ранее Вильфанд предупредил о возвращении аномальной жары до +35 градусов в Татарстан.

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