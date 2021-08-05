Лаишевский район стал лидером социально-экономического развития среди районов Татарстана
Лидером социально-экономического развития муниципальных образований Татарстана за полгода стал Лаишевский район. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономразвития РТ.
Второе место в рейтинге занял Альметьевский район, третье — Нижнекамский.
Каждый год рейтинг формирует Минэкономразвития РТ по 14 показателям. Среди них уровень средней зарплаты, уровень безработицы, общая площадь жилых домов, введенных в эксплуатацию и др.
По последним данным, сразу на 11 позиций в рейтинге увеличили свои показатели Зеленодольский и Сабинский муниципальные районы. Это связано с увеличением площади домов, введенных в эксплуатацию, а также налоговых и неналоговых доходов и валовой продукции сельского хозяйства.
По данным рейтинга также видно снижение уровня безработицы. К 1 июня 2021 года уровень зарегистрированной безработицы составлял 1,06%. К 1 июля показатель снизился до 0,98%. В 36 районах РТ показатель безработицы ниже среднереспубликанского значения.
На этой неделе пресс-служба Минсоцзащиты Татарстана сообщала, что наименьший уровень безработицы в Татарстане зафиксирован в Актанышском, Мензелинском и Алексеевском районах республики.
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