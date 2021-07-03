Названы районы, где зафиксирован наименьший уровень безработицы в Татарстане
Наименьший уровень безработицы в Татарстане зафиксирован в Актанышском, Мензелинском и Алексеевском районах республики. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцзащиты Татарстана.
В рейтинге социально-экономического развития районов и городских округов лидерами стали Альметьевск, Нижнекамский и Лаишевский районы.
Уровень регистрируемой безработицы в Татарстане опустился до 0,99%.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым