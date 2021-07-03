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Названы районы, где зафиксирован наименьший уровень безработицы в Татарстане

08:09, 03.07.2021
Названы районы, где зафиксирован наименьший уровень безработицы в Татарстане
Фото: Максим Платонов (архив)

Наименьший уровень безработицы в Татарстане зафиксирован в Актанышском, Мензелинском и Алексеевском районах республики. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцзащиты Татарстана.

В рейтинге социально-экономического развития районов и городских округов лидерами стали Альметьевск, Нижнекамский и Лаишевский районы.

Уровень регистрируемой безработицы в Татарстане опустился до 0,99%.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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