Министр экологии РТ назвал деятельность ГК ТАИФ примером ответственного отношения к экологии

Фото: Максим Платонов

Примером ответственного отношения промышленных предприятий к вопросам обеспечения экологической безопасности является деятельность предприятий Нижнекамского промузла, где на общей производственной территории функционируют 62 предприятия. Об этом сегодня в ходе круглого стола «Экологическая безопасность в промышленных городах» заявил министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков.

Он отметил, что за последние три года нижнекамскими предприятиями, входящими в Группу компаний ТАИФ, реализован целый комплекс природоохранных мероприятий.

