Семь стран призвали Россию вывести войска из Абхазии и Южной Осетии

Семь западных стран призвали Россию отозвать признание независимости Южной Осетии и Абхазии и вывести войска из регионов. Соответствующее совместное заявление распространили Франция, США, Великобритания, Норвегия, Ирландия, Эстония и Албания — они приурочили его к годовщине событий 2008 года.

«Сегодня мы вновь призываем Российскую Федерацию <...> незамедлительно вывести свои вооруженные силы и отменить признание так называемой независимости Абхазии и Южной Осетии, которые являются территорией Грузии», — говорится в сообщении.

Также они отметили, что необходимо мирное урегулирование российско-грузинского конфликта на основе международного права, включая Устав ООН и Хельсинкский Заключительный акт. Представители стран выразили сожаление по поводу того, что территориальная целостность Грузии продолжает нарушаться Россией.



Недавно президент России Владимир Путин одобрил проект соглашения с Южной Осетией о двойном гражданстве. Документом также предусматривает, что жители республики смогут получить российский паспорт в упрощенном порядке.

Алексей Нечаев