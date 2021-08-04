Путин одобрил проект соглашения с Южной Осетией о двойном гражданстве
Президент России Владимир Путин одобрил проект соглашения с Южной Осетией о двойном гражданстве. Документом также предусматривается, что жители республики смогут получить российский паспорт в упрощенном порядке, пишет RT.
Первая статья соглашения гласит, что «граждане одной стороны вправе без отказа от имеющегося у них гражданства этой стороны приобретать гражданство другой стороны».
Проект принят по предложению российского МИД. Соглашение предварительно проработано с Южной Осетией.
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