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Путин одобрил проект соглашения с Южной Осетией о двойном гражданстве

18:15, 04.08.2021
Путин одобрил проект соглашения с Южной Осетией о двойном гражданстве
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин одобрил проект соглашения с Южной Осетией о двойном гражданстве. Документом также предусматривается, что жители республики смогут получить российский паспорт в упрощенном порядке, пишет RT.

Первая статья соглашения гласит, что «граждане одной стороны вправе без отказа от имеющегося у них гражданства этой стороны приобретать гражданство другой стороны».

Фото: realnoevremya.ru

Проект принят по предложению российского МИД. Соглашение предварительно проработано с Южной Осетией.

Татьяна Демина
ОбществоВласть
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