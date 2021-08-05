Число заболевших коронавирусом в мире превысило 200 миллионов

Число заболевших коронавирусом в мире превысило 200 миллионов человек, таковы данные Университета Джона Хопкинса, отслеживающего ситуацию с инфекцией в мире в режиме реального времени.

Так, число заразившихся по состоянию на утро четверга — 200 193 983 человек. При этом, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в мире подтверждено 199,4 млн случаев.

Страной с наибольшим числом заражений, по данным Университета, остаются США (35,3 млн). За ними идут Индия (31,7 млн), Бразилия (20 млн) и Россия (6,3 млн). В первой пятерке также Франция (6,2 млн).

Фото: realnoevremya.ru

В ВОЗ сообщали, что в России наблюдается медленное снижение случаев заражения коронавирусом, ситуация стабилизируется. Репродуктивный номер, показывающий активность эпидемии, в России на сегодняшний день меньше единицы.

Маргарита Головатенко