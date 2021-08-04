В Минфине заявили, что введение налога на мясо в России не планируется

Фото: Максим Платонов (архив)

В России на сегодняшний день не обсуждается и не рассматривается ни в каком виде вопрос введения налога на мясо. Об этом сообщили в Министерстве финансов РФ.

«Введение налога на мясо в России не планируется», — заявили в ведомстве. Минфин не готовит никаких подобных поправок в российское законодательство, пишет ТАСС.

Сегодня спецпредставитель президента страны по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков заявил, что в России политика учета углеродного следа в будущем может затронуть сферу животноводства и привести к введению налога на мясо.

Фото: Максим Платонов (архив)

Позже на своей странице в Facebook он уточнил, что для России эта тема неактуальна в ближайшем горизонте. «Да, налоговая схема возможна, в первую очередь для стран, которые являются его экспортерами. Налог будет закрепляться в развитие политики углеродного следа, на уровне торговли квотами», — заявил Песков.

Татьяна Демина