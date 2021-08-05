В Татарстане за неделю снизилось количество уведомлений по вывозу ТКО

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане снизилось количество уведомлений по вывозу ТКО, поступивших в ГИС РТ «Народный контроль». С 28 июля по 3 августа зарегистрировали 18 жалоб, что на 20 меньше, чем за предыдущие две недели.

От жителей Казани за это период поступило семь уведомлений (за прошлые две недели — 11), от челнинцев — два. В Альметьевском районе РТ за неделю зарегистрировали две жалобы на несвоевременный вывоз мусора, в Нижнекамском районе — одну.

Несмотря на сокращение числа уведомлений по вопросам вывоза ТКО, татарстанцы продолжают жаловаться на длительное отсутствие спецтехники для вывоза мусора, что неблагоприятно сказывается на экологической обстановке, особенно в жару. Об этом сообщается на сайте омбудсмена Татарстана.

Фото: Максим Платонов (архив)

Республиканским региональным операторам рекомендовали принять меры по вывозу ТКО и организовать это процесс не менее одного раза в неделю.

В июне на заседании оперштаба ТКО под председательством руководителя Госкомитета РТ по тарифам Александра Груничева стало известно, что в Казани зафиксировано несвоевременное рассмотрение обращений о вывозе мусора, поступающих в систему «Народный контроль».

Татьяна Демина