В Казани несвоевременно рассматриваются обращения граждан в системе «Народный контроль» по поводу вывоза мусора

В Казани оперштаб ТКО фиксирует несвоевременное рассмотрение обращений о вывозе мусора, поступающих в систему «Народный контроль». Об этом было сказано на заседании штаба под председательством руководителя Госкомитета РТ по тарифам Александра Груничева.

Так, обращение жителей поселка Константиновка рассматривается с 26 апреля текущего года.

— Полтора месяца рассматривать обращение граждан недопустимо, — отметил Груничев, обращаясь к представителям муниципальных образований и региональным операторам. Он рекомендовал Росприроднадзору, республиканскому УФАС применять административные меры в отношении нарушителей.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На прошлой неделе ситуация с вывозом твердых отходов в ряде муниципальных районов и городах Татарстане несколько улучшилась: сократилось количество обращений в Казани и Набережных Челнах.

Всего, по данным ГИС «Народный контроль», за период со 2 по 5 июня наибольшее количество обращений по вопросу вывоза ТКО поступило из Казани (20 уведомлений), из Спасского района (8), из Лаишевскго (5), Альметьевского (4), Челнов (3), передает пресс-служба Госкомитета РТ по тарифам.



На прошлой неделе председатель Госкомитета РТ по тарифам Александр Груничев принял участие в онлайн-конференции «Реального времени». Подробности — в материале интернет-газеты.

