ЦРБ Татарстана передали 70 автомобилей для оказания помощи сельским жителям

Сегодня 42 центральным районным больницам передали 70 автомобилей «Лада Ларгус» для оказания медпомощи сельским жителям. Об этом рассказали в Минздраве Татарстана.

Торжественное вручение автомобилей посетил премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

«Сегодня мы вручаем 70 новых автомобилей «Лада Ларгус» 42 районным больницам. Эти автомобили будут использоваться для обслуживания больных на дому, транспортировки в больницы, доставки лекарств», — приводит его слова пресс-служба Минздрава.

В рамках «Программы модернизации первичного звена здравоохранения Республики Татарстан на 2021—2025 гг.» в этом году было закуплено 370 автомобилей «Лада Ларгус» и 43 микроавтобуса Ford Transit. Автомобили оснащены бортовым навигационным оборудованием мониторинга ГЛОНАСС/GPS. Также в транспорте есть оборудование, подключенное к централизованной системе «Управление скорой и неотложной медицинской помощью (включая управление санавиацией) РТ».

Всего в 2021 году Татарстан получит 413 машин в рамках федеральной программы.

Весной сообщалось, что для Минздрава Татарстана закупят автомобили «Лада Ларгус» и Ford в общей сложности почти на 630 млн рублей.



Ольга Плешкова