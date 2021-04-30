Для Минздрава Татарстана закупят автомобилей почти на 630 млн рублей

Для Минздрава Татарстана закупят автомобили «Лада Ларгус» и Ford в общей сложности почти на 630 млн рублей. Соответствующие тендеры появились на портале Госзакупок.

Согласно тендерам, на сумму 521,829 млн будут закуплены 370 автомобилей «Лада Ларгус». Также на 100,161 млн будет закуплено 43 легковых автомобиля Ford. Еще 5,524 млн направят на закупку девяти автомобилей «Лада Гранта».

В июне прошлого года новые автомобили скорой помощи получили представители Минздрава РТ из различных районов республики.

Ольга Плешкова