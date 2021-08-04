Кукуян рассудит «Рубин» и «Ахмат» в Казани, Панин отработает на VAR

Стали известны все судейские назначения на матчи 3-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) по футболу.

Игру в Казани, где встретятся местный «Рубин» и грозненский «Ахмат», доверили бригаде арбитров во главе с Павлом Кукуяном. Ему будут помогать Арам Петросян и Рустам Мухтаров, резервный судья — Олег Соколов. За видеоповторы будет отвечать Игорь Панин.

Центральный матч 3-го тура между столичными «Динамо» и ЦСКА рассудит Владислав Безбородов. На VAR назначен Виталий Мешков.

Напомним, казанскому «Рубину» 5 августа предстоит сыграть на выезде против польского «Ракува» в рамках третьего квалификационного раунда Лиги конференций.