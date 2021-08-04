Юрий Семин назначен главным тренером «Ростова»

Новым главным тренером «Ростова» назначен российский специалист Юрий Семин, информирует пресс-служба ростовского клуба.

С бывшим тренером московского «Локомотива» и сборной России заключено двухлетнее соглашение о сотрудничестве. Сегодня он приступит к своей непосредственной работе.

Ожидается, что в его тренерский штаб войдут тренер вратарей Виталий Кафанов и помощник тренера Юрий Батуренко, в последнее время работавший с «Ротором».

На посту главного тренера «Ростова» Семин сменил Валерия Карпина, который объявил об уходе из команды из-за загруженности в сборной России по футболу. До этого в числе кандидатов на замену называли Курбана Бердыева и Кирилла Новикова.