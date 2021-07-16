На строительство первого участка второй линии метро в Казани выделят более 700 млн рублей

В Казани на строительство первого участка второй линии метро от станции «Улица Юлиуса Фучика» до станции «Улица Академика Сахарова» выделят более 700 млн рублей. Такой тендер есть на сайте госзаукупок.



Заказчик — Главстрой РТ. Подрядчик выполнит строительно-монтажные работы, установку и монтаж оборудования. Контракт нужно выполнить с 12 августа и до конца 2021 года.

Строительство будет осуществляться за счет средств из республиканского бюджета.

В Казани временно ограничили движение транспорта и пешеходов по ул. Академика Сахарова. До 24 октября движение закрыли по тротуару в районе домов №25 и №21, а до 1 августа проезд ограничили возле дома №21. Это связано со строительством второй линии метро.

Маргарита Головатенко