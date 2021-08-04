В Казани на нанесение дорожной разметки парковочных мест направят более 2,3 млн рублей

Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани на нанесение дорожной разметки парковочных мест направят более 2,3 млн рублей. Тендер на выполнение работ размещен на портале госзакупок.

Выполнить задание заказчика необходимо в течение 45 дней с даты заключения контракта. Всего необходимо нанести разметку на 2 449 парковочных мест. 240 машино-мест предназначены для стоянки автомобилей инвалидов.

Самое большое количество парковочных мест появится на улице Сибгата Хакима (местный проезд, четная сторона улицы, от пересечения с ул. Абсалямова до пересечения с ул. Мусина) — 199.

Еще 135 мест для стоянки машин создадут на обеих сторонах ул. Петербургской на участке от пересечения с ул. Туфана Миннуллина до пересечения с ул. Артема Айдинова. На обеих сторонах улицы Хади Такташа (от пересечения с ул. М. Салимжанова до пересечения с ул. Островского) появится 109 парковочных мест.

Фото: Анна Сейтумерова

Подать заявку на участие в тендере можно до 12 августа. Аукцион в электронной форме проведут 13 августа. Заказчиком выступает МКУ «Организатор городского парковочного пространства».

Напомним, в этом году в Казани сеть парковок увеличится на 2,4 тысячи машино-мест. Они появятся в границах улиц Яруллина, Волгоградской, Бондаренко, Короленко, Нигматуллина, Чистопольской, Н. Назарбаева, С. Хакима, Газовой, Павлюхина и Агрономической.

Татьяна Демина