Власти Казани намерены увеличить в этом году сеть муниципальных парковок

Фото: Анна Сейтумерова

В этом году в Казани сеть парковок увеличится на 2,4 тысячи машиномест. Они появятся в границах улиц Яруллина, Волгоградской, Бондаренко, Короленко, Нигматуллина, Чистопольской, Н. Назарбаева, С. Хакима, Газовой, Павлюхина и Агрономической.

Новые парковочные места на этих улицах организуют там, где они наиболее необходимы, в том числе с учетом мнения жителей и организаций. Например, по улице Чистопольской — вблизи станции метро «Козья Слобода», по улице Солдатской — у «Банка Казани», по улице Мусина — вблизи жилого комплекса «Магеллан», по улице Яруллина — у магазина «М-Видео» и гостиничного комплекса «Релита» и т.д.

Фото: мэрия Казани

На расширение сети платных парковок в 2021 году потратят 37 млн рублей из городского бюджета, рассказал на «деловом понедельнике» в мэрии замглавы исполкома Казани Ильдар Шакиров. В результате общее количество мест городского парковочного пространства увеличится до 6 700.

Напомним, в июле власти Казани продлили льготный режим работы муниципальных парковок, по которому с автовладельцев плата взимается лишь в будни с 7.00 до 18.00, до сентября.