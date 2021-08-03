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В Казани пройдет первенство России по парусному спорту

22:58, 03.08.2021
В Казани пройдет первенство России по парусному спорту
Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани пройдет первенство России по парусному спорту. Командные гонки проведут в классах «Оптимист», «Кадет» и «Зум8».

В первенстве, которое пройдет в Казани с 5 по 10 августа, примут участие более 100 юных яхтсменов из 14 регионов России. Татарстан принимает всероссийское детское соревнование такого высокого статуса в первый раз, сообщает пресс-служба Министерства спорта РТ.

Фото: Максим Платонов (архив)

Гоночные дни пройдут с 6 по 8 августа. По международным стандартам команда в классе «Оптимист» составляется из четырех экипажей. В классах «Кадет» и «Зум8» соревнование проведут среди сборных из двух экипажей.

В июле в Казани проходил чемпионат России по парусному спорту в классе яхт «Микро».

Татьяна Демина
СпортВодные виды спорта Татарстан
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