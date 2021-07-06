В Казани проходит чемпионат России по парусному спорту

В Казани на базе яхт-клуба «Локомотив» проходит чемпионат России в классе яхт «Микро». Соревнования будут идти с 6 по 11 июля, сообщили в пресс-службе Минспорта РТ.

В этом году на старте ожидается около 20 яхт из различных регионов РФ. Они буду выявлять между собой победителей в дивизионах Racer и Cruiser, а в абсолютном зачет яхтсмены разыграют титул чемпиона России. Также определят лидера и участницы женского зачета. Кубок Ассоциации класса «Микро» состоялся в столице Татарстана в 2018 году, а в 2019 — чемпионат России.

фото: Максим Платонов

В прошлом году в акватории Казанки прошел второй этап 4-го сезона крупнейшего парусного проекта России «Национальная парусная лига».

Алексей Нечаев