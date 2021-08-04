Сегодня в Татарстане ожидается шквалистый ветер, гроза и до +37 градусов

В среду, 4 августа, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Синоптики прогнозируют кратковременный дождь, местами сильный, ливень. В отдельных районах республики возможна гроза, локально град.



Ветер юго-западный с переходом на северо-западный умеренный, местами сильный порывами до 17—22 м/с. Локально ожидаются шквалы до 25 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха составит +25..+30 градусов, в восточных районах +32..+37˚С. В Казани синоптики прогнозируют от +25 до +27 градусов, в Набережных Челнах — от +32 °С до +35°С.



Накануне на Татарстан обрушилась непогода — сильный ветер, ливни и грозы. Жители Казани сообщили, что на улице Сеченова из-за сильного порыва ветра дерево упало на припаркованную машину.



Татьяна Демина