Жителей Ростовской области обязали показывать сертификат о вакцинации при посещении организаций и учреждений

Власти Ростовской области усилили меры по борьбе с распространением коронавируса. Со среды, 4 августа, жителям региона для посещения некоторых учреждений и организаций необходимо предъявить сертификат о вакцинации от COVID-19.

При ее отсутствии они должны показать отрицательный ПЦР-тест или справку о том, что они переболели коронавирусом в течение последних шести месяцев. Постановление, вводящее новые «ковидные» ограничения, подписал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Указанные документы жителям региона необходимо предъявить в МФЦ, на почте, при заселении в студенческое общежитие, проведении плановой госпитализации, для допуска в кафе, фитнес-клубы и иные места массового скопления людей.

Фото: Максим Платонов (архив)

Новые требования не распространяются на несовершеннолетних граждан, пишет RT.

Напомним, 10 июля в Ростовской области приостановили проведение массовых развлекательных, культурных и зрелищных мероприятий.



Татьяна Демина