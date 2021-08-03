Йога на сапах, велоутро, кроссфит под духовые инструменты — чем заняться казанцам на этой неделе
Проект «Зеленый Фитнес» запускает серию бесплатных благотворительных тренировок для сбора средства на операцию годовалой Софье Швецовой. Каждый участник будет иметь возможность оставить любую сумму на операцию Софии и подарить ей шанс слышать.
Расписание тренировок:
- 6 августа (пятница), 7:00
Йога на сапах
Место встречи: у светофора по улице Сибгата Хакима рядом с РК «Ривьера»
Количество мест ограничено. Доступно 22 места для записи.
Ссылка на регистрацию
- 7 августа (суббота), 7:00
Велоутро по Казани
Место встречи: парк Горького, у часов
Ссылка на регистрацию
- 8 августа (воскресенье), 16:00
Crossfit и концерт Духовой банды Just Brass
Место встречи: Урам парк
Ссылка на регистрацию
Мероприятия реализуются совместно с Благотворительным фондом «Радость детства».
Справка
«Зеленый Фитнес» — это занятия физической культурой на свежем воздухе и огромная команда единомышленников. В течение всего лета вы можете участвовать в бесплатных тренировках по различным спортивным направлениям: фитнес-йога, inside flow yoga, йога на сапбордах, стретч-йога, стретч-медитация, зумба, стретчинг, бачата, медитация осознанности, пилатес, latina fitness, восточные танцы, силовые и функциональные тренировки, капоэйра, dance mix, воркаут, easy stretch и многое другое!
Проект реализуется при поддержке Ак Барс Банка.
Возрастное ограничение 16+
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