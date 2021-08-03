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Йога на сапах, велоутро, кроссфит под духовые инструменты — чем заняться казанцам на этой неделе

17:35, 03.08.2021

Проект «Зеленый Фитнес» запускает серию бесплатных благотворительных тренировок для сбора средства на операцию годовалой Софье Швецовой. Каждый участник будет иметь возможность оставить любую сумму на операцию Софии и подарить ей шанс слышать.

Расписание тренировок:

  • 6 августа (пятница), 7:00
    Йога на сапах
    Место встречи: у светофора по улице Сибгата Хакима рядом с РК «Ривьера»
    Количество мест ограничено. Доступно 22 места для записи.
    Ссылка на регистрацию

Мероприятия реализуются совместно с Благотворительным фондом «Радость детства».

Партнерский материал
Справка

«Зеленый Фитнес» — это занятия физической культурой на свежем воздухе и огромная команда единомышленников. В течение всего лета вы можете участвовать в бесплатных тренировках по различным спортивным направлениям: фитнес-йога, inside flow yoga, йога на сапбордах, стретч-йога, стретч-медитация, зумба, стретчинг, бачата, медитация осознанности, пилатес, latina fitness, восточные танцы, силовые и функциональные тренировки, капоэйра, dance mix, воркаут, easy stretch и многое другое!

Проект реализуется при поддержке Ак Барс Банка.

Возрастное ограничение 16+

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