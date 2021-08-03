Испания и Бразилия сыграют в финале по футболу у мужчин на Олимпиаде-2020

Определились финалисты турнира по футболу среди мужчин на Олимпийских играх — 2020 в Токио.

В первом полуфинале Бразилия по пенальти одолела команду Мексики. Основное и дополнительное время матча завершилось нулевой ничьей, и победитель определился в послематчевых ударах с пенальти, где точнее оказались бразильцы.

В другой паре полуфиналистов сильнее оказалась Испания, которая в овертайме обыграла Японию (1:0). Решающим стал гол Марко Асенсио.

Финал олимпийского турнира по футболу между Бразилией и Испанией состоится 7 августа. Мексиканцы и японцы между собой выявят бронзового призера Олимпиады-2020.