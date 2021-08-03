Исторический дом в Адмиралтейской слободе не признают аварийным без согласия жителей

Без согласия жителей дома по улице Серп и Молот, 22/1 здание не признают аварийным. Об этом сообщили «Реальному времени» в отделе по взаимодействию со СМИ администрации Кировского и Московского районов Казани.

Многоквартирный дом №22/1 по ул. Серп и Молот построили в 1949 году. Сейчас в нем проживают 62 человека.



Обслуживающая организация ООО «ЖЭУ «Адмиралтейская слобода» принимает меры по поддержанию технического состояния дома (несущих и ограждающих конструкций здания). Сейчас, во время ремонта, провели работы по замене участков розлива холодного водоснабжения, канализации, участков стояков холодного водоснабжения и канализации в квартирах.



1 августа УК «Заречье» вывесила объявление на подъезды дома с просьбой представить в районную администрацию документы, необходимые для рассмотрения вопроса о признании дома аварийным на заседании межведомственной комиссии. Согласно постановлению правительства РФ №47, процедура признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции носит заявительный характер.



Сейчас УК заключила договор с независимой специализированной проектной организацией для проведения обследования указанного дома на предмет аварийности несущих конструкций. По предварительной оценке экспертов, здание все же имеет признаки аварийности, именно поэтому УК и вывесила данные сообщения.

Как выяснило сегодня «Реальное время», жители дома с барельефами, расположенного на углу улиц Серп и Молот и Клары Цеткин в Казани, забили тревогу. Его в скором времени могут признать аварийным и снести. Подробнее о ситуации — в материале интернет-газеты.

