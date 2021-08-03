Исторический дом с барельефами в Адмиралтейской слободе оказался под угрозой сноса

«Это как снег на голову было. Мы хотим жить в слободе, в нашем доме»

Жители дома с барельефами на углу улиц Серп и Молот и Клары Цеткин в Казани бьют тревогу — его в скором времени могут признать аварийным и снести. В извещении, которое жильцы увидели на своих подъездах, говорится, что этот вопрос находится на рассмотрении в управляющей компании «Заречье». До этого, по словам социолога Марьи Леонтьевой, специалисты обнаружили трещину в стене дома и аварийным его хотят признать на основании экспертизы.

— Жители не согласны с этим [сносом] и хотели бы, чтобы их дом был поставлен на капитальный ремонт, но тем не менее сохранился. А дом этот, кажется, не обладает никакими статусами, и далее по процедуре необходимо, чтобы жители провели собрание и приняли соглашение о том, соглашаться ли с постановкой этого дома на учет как аварийного, или же они с этим не согласны, — рассказала Леонтьева «Реальному времени».

Жительница дома (адрес — улица Серп и Молот, 22/1) Лилия говорит, что объявление о возможном сносе появилось несколько дней назад.



— Изначально мы много лет подряд добивались косметического ремонта подъезда. И добились таки! Пришли рабочие, попросили оклеить пленкой двери входные. Поднялись на третий этаж, начали возводить строительные леса. Но потом что-то пошло не так. Они резко свернули все работы. И приехала какая то комиссия, везде ходила, фотографировала. Особо они с жителями не общались. Сказали только, что ремонт переносится на неопределенный срок. А потом недели через две мы увидели объявления о сносе. Это как снег на голову было. Чат подъезда гудел до ночи, все против. Мы хотим жить в слободе, в нашем доме.

В доме ни разу не было капитального ремонта

Дом, который хотят снести, является сталинской застройкой, и, по словам социолога, строения в те времена собирались из не очень качественных материалов.

— В послевоенные годы еще не было толком строительных материалов, поэтому естественно здание может нуждаться в ремонте, тем более ни разу не было капитального ремонта.

Всего в Кировском районе есть несколько подобных домов, которые вместе с более ранними зданиями формируют его облик, начиная с 30-х годов прошлого столетия. Здесь, по словам Леонтьевой. была заводская окраина: в дореволюционное время работало порядка 15 заводов, в советское время — порядка пяти заводов. Поэтому в этом районе и активно строилось жилье для рабочих. Как говорит социолог, в Казани районов с такой протяженной сохранной советской средой почти не осталось, исключения — Соцгород, напротив парка Крылья Советов, и некоторые фрагменты жилого массивы Дербышки.

— В целом очень важно, что когда мы въезжаем в Адмиралтейскую слободу пока еще можем наблюдать масштабную человеку архитектурную среду 30-х — 50-х годов... Это архитектурный облик, часть исторического поселения Казани, которое на въезде выглядит вот так, и совершенно не хочется, чтобы облик был утрачен и было построено очередное безликое строение, — отметила Леонтьева.

Фото: yandex.ru/maps

Памятником дом не является

Про важность определения статуса говорит и заместитель председателя ТРО ВООПИиК Наталья Топал:



— Сейчас самое главное нужно установить статус этого дома, является ли он памятником или является ли он ИЦГФО (входит в перечень исторически ценных градоформирующих объектов — прим. ред.), и уже начинать от этого действовать. Потому что если [это] памятник, то его сносить нельзя, его надо восстанавливать. Если ИЦГФ, то, к сожалению, у нас ИЦГФО не защищены законодательством. Если дом признали аварийным, то это уже другая история. Поэтому нужно прежде всего сейчас выяснить статус, а потом уже применять какие-то меры по его сохранению, если есть такая возможность.

По словам Топал, в случае сохранения здание бы пополнило базу историко-культурного наследия ТРО ВООПИиК.



— Сейчас очень мало осталось у нас таких выявленных домов и поэтому очень жалко терять и хочется сохранить. Мы сейчас боремся за каждый кирпич.

Однако, согласно открытым источникам, дом 22/1 по улице Серп и Молот, все-таки не является объектом культурного наследия. По архитектурному историко-культурному опорному плану Казани дом является исторической застройкой до 1959 года и формирует территорию общего пользования. Дом знают по гипсовой скульптуре «Остановим войну», которая стоит перед фасадом. Третий этаж украшен гипсовыми досками с цветочными барельефами. Дом называют «воротами» в Адмиралтейскую слободу.



Построен в 1948 году по проекту известного татарского архитектора Махмута Камаловича Игламова, который спроектировал главное здание КГМУ и дом-гастроном на Баумана. Изначально он состоял из двух этажей, но в 1950-х его надстроили, он стал трехэтажным.

«Реальное время» направило запросы в администрацию Кировского и Московского районов, а также а в УК «Заречье».

Дарья Пинегина