Задержан экс-начальник УМВД Камчатки

Фото: Максим Платонов

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев в ходе рабочей поездки в Камчатский край представил составу регионального УМВД России нового начальника Ивана Кокухина, его предшественник Михаил Киселев задержан за злоупотребления по службе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Сегодня он (Михаил Киселев, — прим. ред.) задержан. Его дальнейшую судьбу будут определять следственные и судебные органы. Что касается позиции нашего министерства, то она, как и прежде, остается неизменной: выявлять и привлекать к ответственности всех виновных, несмотря на должности, которые они занимают, невзирая на неминуемые имиджевые потери для самого ведомства. Эта позиция принципиальная, и отступать от нее мы не намерены», — говорится в сообщении.

Михаил Киселев был уволен с должности начальника УМВД России по Камчатскому краю по указу президента РФ в июне этого года. Он занимал этот пост с лета 2018 года.

Несколько дней назад главу Управления ГИБДД Ставрополья Алексея Сафонова, подозреваемого в получении взяток на 19 млн рублей, заключили под стражу на 2 месяца. Решение принял Ессентукский городской суд.



Алексей Нечаев