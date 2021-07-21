Главу УГИБДД Ставрополья арестовали на два месяца

Фото: Максим Платонов (архив)

Главу Управление ГИБДД Ставрополья Алексея Сафонова, подозреваемого в получении взяток на 19 млн рублей, заключили под стражу на два месяца. Решение принял Ессентукский городской суд, пишет ТАСС.

О задержании Сафонова стало известно накануне. Вместе с ним также задержали нескольких его подчиненных, в том числе заместителей. Согласно оперативной информации, сотрудники ГИБДД в составе преступной группы занимались продажей документов и «красивых» автомобильных номеров.



Напомним, министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев принял решение об освобождении от занимаемой должности начальника ГУ МВД России по Ставропольскому краю генерал-майора полиции Сергея Щеткина.



Татьяна Демина