Казанский врач-дерматолог рассказала о вреде солнца для кожи

Фото: Анна Сейтумерова

Фотостарение и злокачественные образования могут стать следствием воздействия яркого летнего солнца на кожу человека. Об этом предупредила врач-дерматолог Университетской клиники КФУ Эльвира Асаф кызы Магеррамова.

«Если у человека светлая кожа, ему не стоит находиться долго под открытым солнцем», — обратила внимание специалист. Она напомнила о необходимости использоваться защитные средства при выходе на улицу, в том числе кремы с максимальным SPF.

К острым проявлениям воздействия солнца относятся фототоксические и фотоаллергические реакции, солнечный ожог и потница. К тому же, некоторые парфюмерные вещества и ароматические масла, нанесенные на кожу, могут спровоцировать образование пигментных пятен, сообщает медиапортал КФУ.

Фото: Анна Сейтумерова

Магеррамова напомнила, что людям не стоит долго находиться на открытом солнце с 11.00 до 16.00. В случае возникновения высыпаний следует немедленно обратиться к дерматологу и воздержаться от самолечения.

При этом врач обратила внимание, что солнечные лучи оказывают и положительное воздействие на человека. Они повышают иммунитет и выработку витамина D в организме.

Напомним, что 3 августа в Татарстане синоптики прогнозируют аномальную жару — днем воздух прогреется до +37 градусов. В связи с этим в республике объявили штормовое предупреждение.

Татьяна Демина