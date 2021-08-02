Число умерших от коронавируса в Татарстане увеличилось до 620

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане подтвердились еще четыре случая смерти от коронавируса. Умерли две женщины 1938 и 1956 годов рождения и двое мужчин 1949 и 1961 годов рождения. Всего на 2 августа в республике зарегистрировано 620 смертей от COVID-19.

Вирус в организмах умерших идентифицирован в результате патологоанатомической экспертизы, сообщили в Минздраве Татарстана.



Напомним, всего на 2 августа в республике зарегистрировано 24 032 случая заражения коронавирусом. Выздоровели за весь период 21 289 человек.



Татьяна Демина