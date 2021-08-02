Число умерших от коронавируса в Татарстане увеличилось до 620
В Татарстане подтвердились еще четыре случая смерти от коронавируса. Умерли две женщины 1938 и 1956 годов рождения и двое мужчин 1949 и 1961 годов рождения. Всего на 2 августа в республике зарегистрировано 620 смертей от COVID-19.
Вирус в организмах умерших идентифицирован в результате патологоанатомической экспертизы, сообщили в Минздраве Татарстана.
Напомним, всего на 2 августа в республике зарегистрировано 24 032 случая заражения коронавирусом. Выздоровели за весь период 21 289 человек.
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