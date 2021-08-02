СМИ: Минэнерго предложило запретить на три месяца экспорт АИ-92 и АИ-95

Минэнерго обратилось к правительству с предложением выдать поручение о запуске в ускоренном порядке процедуры запрета экспорта бензина. Ведомство предложило запретить вывоз АИ-92 и АИ-95 сроком на три месяца, пишет «Интерфакс».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В конце июня вице-премьер правительства России Александр Новак провел совещание с представителями нефтегазовых компаний по ценам на нефтепродукты. По его итогам было поручено дополнительно проработать меры по стабилизации цен на оптовом рынке.