Новак провел совещание по ситуации на внутреннем рынке топлива

Совещание с представителями нефтегазовых компаний по ценам на нефтепродукты провел вице-премьер правительства РФ Александр Новак. Об этом сообщили в пресс-службе российского правительства.

Сохранение динамики розничных цен на нефтепродукты в рамках общей инфляции — это основная цель, заявил Новак.

«Для этого внесен ряд поправок в законодательство, скорректирован в соответствии с предложениями компаний демпфер на топливо», — сказал он.

Минэнерго России совместно с ФАС поручено проработать увеличение на 1% минимальных нормативов поставляемых на биржу автомобильных бензинов и дизельного топлива в III квартале 2021 года.

ФАС России совместно с АО «Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа» должны подготовить изменения в правила биржевой торговли нефтепродуктами, предложения по увеличению интервала между размещением на бирже предложения о продаже и самой покупкой.

Кроме того, было опубликовано следующее поручение: необходимо дополнительно проработать меры по стабилизации цен на оптовом рынке.

В мае Александр Новак заявил, что на сегодняшний день в стране нет необходимости вводить соглашения с нефтяниками о топливных ценах. Однако он не исключает, что такой механизм возможен.

Алексей Нечаев