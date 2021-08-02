В Казани еще не решили, будут ли проводить Игры стран СНГ со зрителями

Фото: пресс-служба Минспорта РФ

Вопрос присутствия зрителей на спортивных соревнованиях Игр стран СНГ пока остается открытым, это будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Об этом заявил председатель спорткомитета Казани Альберт Салихов.

Будет организована онлайн-трансляция соревнований. На Игры заявились 10 стран, в них примут участие 1 473 спортсмена, будет разыграно 184 комплекта медалей по 16 летним видам спорта, в том числе таким, которые пока не входят в Олимпийскую программу. Это мини-футбол, борьба на поясах, тайский бокс, танцевальный спорт. В команде России представлены и спортсмены из Татарстана.

Помогут проводить мероприятие почти 1,2 тыс. волонтеров. В Играх задействуют 11 спортивных объектов, проживать спортсмены и делегации будут в бывшей Деревне Универсиады, там же пройдут церемонии открытия и закрытия.



Соревнования пройдут в столице Татарстана с 4 по 11 сентября 2021 года.

