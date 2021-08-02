«Ак Барс» и «Нефтехимик» проведут контрольный матч в Нижнекамске

Сегодня, 2 августа, в Нижнекамске состоится контрольный матч между казанским «Ак Барсом» и местным «Нефтехимиком».

Эта игра станет первой для «барсов» в нынешнее межсезонье. Свой последний матч казанцы провели в полуфинале Кубка Гагарина в прошлом сезоне.

«Нефтехимик» до матча с «Ак Барсом» успел провести контрольную игру против «Салавата Юлаева». Уфимцы справились с хозяевами льда только по буллитам. Правда, у обеих команд в составе было много молодежи, а лидеры пропускали встречу.

Игра между «Нефтехимиком» и «Ак Барсом» будет показана в прямом эфире на клубном канале казанцев. Матч начнется в 18.00 по мск.

В первом матче предсезонки «Нефтехимик» выдал эпичный камбэк, но обыграть молодежку «Салавата» не смог