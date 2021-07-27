«Газпром» не стал увеличивать транзит газа через Украину

«Газпром» не стал бронировать новый объем дополнительных мощностей для транзита газа через Украину на август, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные венгерской торговой платформы RBP.

Всего на август компания могла забронировать дополнительные транзитные мощности Украины на прокачку 63,7 млн кубометров газа в сутки.

Неделю назад прошел основной аукцион на бронирование твердых транзитных мощностей газотранспортной системы Украины. Российская компания выкупила весь предлагавшийся объем — 15 млн кубометров в сутки.

В конце 2019 года Россия и Украина подписали пятилетний транзитный контракт, в соответствии с которым «Газпром» обязался гарантировать прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре.

Алексей Нечаев