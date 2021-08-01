В Нижнекамске неизвестные разгромили новую автобусную остановку

В Нижнекамске неизвестные разгромили новую автобусную остановку. Об этом сообщается в telegram-канале «Еду в Татарстан».

Отмечается, что инцидент произошел на проспекте Шинников. Сообщается, что молодые люди били ногой по остановке, а затем ушли оттуда.

Фото: t.me/Eduvtatarstan

В мае неизвестные разбили остановку «Октябрьский городок» в Казани. Об этом «Реальному времени» сообщили очевидцы. Разбитой оказалась центральная часть остановки. Боковые части уцелели.



Алексей Нечаев