В Казани на монтаж кнопок тревожной сигнализации в школах и детсадах потратят более 3,6 млн рублей

Фото: Максим Платонов

В Казанских школах и детских садах установят тревожные кнопки — на их монтаж выделили более 3,6 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Отмечается, что система должна работать без права отключения и она будет выведена на пульт централизованного наблюдения. Также устройство должно находиться там, где его никто не увидит.

Заявку на участие в конкурсе можно подать до 13 июля. Разместило тендер МУП «Дирекция по конкурентной политике и закупкам города Казани».

Из бюджета Казани на обеспечение безопасности объектов социально-культурной сферы, в первую очередь школ и детских садов, дополнительно выделили 102 млн рублей. В общей сложности на эти цели направят 167 млн рублей.

Алексей Нечаев