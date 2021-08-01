Андрей Шевченко покинул пост главного тренера сборной Украины по футболу

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко покинул свой пост. Об этом он сообщил в своем аккаунте в Instagram.

«Сегодня истек мой контракт с Федерацией футбола Украины, я провел пять лет с главной командой страны. Это была упорная работа, которая доказала, что мы способны играть в современный футбол. Я благодарен президенту ФФУ за предоставленную возможность поработать со сборной Украины, благодарен каждому игроку, каждому человеку кто помогал и был причастен к команде», — написал он.

Шевченко возглавлял сборную Украины с 2016 года. На Евро-2020 украинская команда дошла до четвертьфинала. Шевченко столкнулся с рядом проблем перед комплектованием команды к этому чемпионату. Подробности — в материале «Реального времени».

Алексей Нечаев