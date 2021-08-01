В России более 9 млн человек могут столкнуться с проблемами при выезде в другую страну

Фото: Максим Платонов (архив)

В России 9,3 млн жителей могут столкнуться с проблемами из-за наличия задолженностей при выезде в другую страну. Об этом сообщил президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (СРО «НАПКА») Эльман Мехтиев.

По его словам, в 2021 году если темпы погашения задолженностей останутся такими же, их выплатят больше людей, чем в 2020-м. «В прошлом году, например, несмотря на то что за рубеж выехали на 77% меньше людей, заплатили свои долги меньше, всего на 39 тыс. человек (506 тыс. против 545 тыс. годом ранее)», — рассказал Мехтиев RT.

Он напомнил, что граждане России могут проверить наличие задолженностей в открытой базе на сайте Федеральной службы судебных приставов. Это поможет избежать проблем в случае выезда за границу.

Напомним, на 1 апреля 2021 года в России 7 млн человек накопили долги и стали невыездными. Это люди, чей долг более 30 тыс. рублей, а период просрочки превышает 90 дней. Количество невыездных россиян резко выросло в период с июля по ноябрь прошлого года, однако потом ситуация выровнялась.



Татьяна Демина