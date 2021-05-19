Семь миллионов россиян не могут выехать за границу из-за долгов — это много или мало?

На 1 апреля 2021 года в России 7 млн человек накопили долги и стали невыездными, рассказали «Известиям» в ФССП. Это люди, чей долг более 30 тыс. рублей, а период просрочки превышает 90 дней. Количество невыездных россиян резко выросло в период с июля по ноябрь прошлого года, однако потом ситуация выровнялась, сообщили «Известиям» в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

В целом число должников в стране растет: в апреле 2020-го их было 6,5 млн, а годом ранее — 6,1 млн, уточнили в ассоциации.

Подавляющее большинство невыездных россиян — клиенты банков, при этом 90—95% задолжавших имеют одновременно банковский кредит и заем в микрофинансовых организациях (МФО). Остальные 5% — обладатели незакрытых долгов перед МФО.

Фото: Максим Платонов

7 млн невыездных россиян — это:

— Примерно каждый двадцатый россиянин — на начало 2021 года население России составляло 143,7 млн человек.

— В 1,75 раза больше, чем 10 месяцев назад — тогда невыездными считались 4 млн россиян.

— Около трети от общего числа граждан, которые не успели рассчитаться с долгами, — всего таких в России 18,9 млн человек.



— В 70 раз больше, чем число тех, кто смог рассчитаться с долгами в первом квартале 2021 года, — это 103 тыс. человек. Они заплатили 9,2 млрд рублей долгов.

— 20—30% невыездных должников погашают свои обязательства в короткие сроки после применения к ним подобного ограничения — такую оценку приводит генеральный директор финансового маркетплейса «Юником24» Юрий Кудряков.

— На 3 миллиона человек больше, чем население всего Татарстана.

Александр Артемьев