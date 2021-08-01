В мобильном пункте в казанском Кадышево провакцинировали от бешенства кошек и собак

В субботу, 31 июля, в поселке Кадышево Авиастроительного района Казани работал бесплатный мобильный пункт вакцинации и стерилизации домашних животных. Специалисты по желанию его жителей предлагали чипировать или повесить на ухо питомцев бирку.

От бешенства в мобильном пункте накануне привили четыре собаки и три кошки. Еще шесть собак и две кошки прошли стерилизацию, сообщается на сайте мэрии Казани.

Всего с начала работы мобильных пунктов вакцинации и стерилизации в Казани прооперировали 79 животных. Прививки от различных инфекций сделали 50 собакам и кошкам.

Власти Казани формируют график выездов ветеринаров в поселки на августа. Он будет составляться по заявкам жителей, которые можно оставлять в Комитете жилищно-коммунального хозяйства исполкома по телефону: +7(843)590-04-26.

Напомним, городские власти анонсировали новый глобальный план — сделать Казань городом, где не будет бродячих животных. К проблеме подойдут серьезно: изучат мировой опыт, привлекут специалистов, поправят законодательство. Подробнее — в материале «Реального времени».



Татьяна Демина