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В Арском районе проходят съемки фильма про студентов педучилища в годы Великой Отечественной войны — видео

03:24, 01.08.2021
В Арском районе проходят съемки фильма про студентов педучилища в годы Великой Отечественной войны — видео
Фото: скриншот

В Арском районе Татарстана в деревне Чума-Елга проходят съемки фильма «Мы — дети сорок первого года» по мотивам одноименной автобиографической повести Мухаммета Магдеева. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Книга повествует о жизни подростков, которые учатся в педучилище в годы Великой Отечественной войны. Картину снимают в бывшем сельском клубе. Кроме профессиональных актеров, в фильме будут сниматься местные жители.

В селе Губурчак Арского района Татарстана 12 марта начались съемки нового республиканского фильма «Мы — дети сорок первого года».

Алексей Нечаев
Общество Татарстан
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