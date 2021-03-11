В Татарстане начинаются съемки нового фильма

В селе Губурчак Арского района Татарстана в пятницу, 12 марта, стартуют съемки нового республиканского фильма «Мы — дети сорок первого года». Кинолента будет сниматься по повести лауреата Государственной премии Татарской АССР имени Габдуллы Тукая Мухаммета Магдеева.

В произведении рассказывается о жизни подростков, учащихся в педагогическом училище в годы Великой Отечественной войны. Несмотря на тяжелую ситуацию в стране, дети учатся старательно и с пониманием того, что знания им в жизни пригодятся. Фильм будет сниматься на родине Магдеева.

Фото: mincult.tatarstan.ru

Режиссер картины — Амир Галиаскаров, автор сценария — Альфира Магдеева. Роль автора Мухаммета Магдеева сыграет актер казанского ТЮЗа имени Габдуллы Кариева Булат Гатауллин, сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.

На прошлой неделе в Казани на улице Баумана проходили киносъемки. Над площадью рядом с часами на главной пешеходной улице города был подвешен большой светящийся шар.



Татьяна Леухина