Белорусская сборная по футболу проведет сентябрьские матчи отбора к ЧМ-2022 в Казани

В Казани пройдут сентябрьские матчи отбора к чемпионату мира 2022 года — сборная Белоруссии по футболу сыграет с командами Уэльса и Бельгии. Игры продут на Центральном стадионе.

Со сборной Уэльса белоруссы встретятся 5 сентября в 16:00 (по мск). С командой Бельгии матч запланирован на 8 сентября, на 21:45 (по мск).

11 октября белорусская сборная встретится с командой Чехии. Место матча пока не определено, сообщили в пресс-службе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Фото: rubin-kazan.ru

О том, что сборная Белоруссии по футболу планирует провести домашний матч квалификации к чемпионату мира-2022 в Казани сообщалось на этой недели. Министра спорта Татарстана Владимир Леонов рассказал, что команде предложили вариант с проведением матча на стадионе «Центральный». Он подтвердил готовность Казани принять матч такого уровня.



Татьяна Демина