В Казанском регионе ГЖД обновили более 118 км железнодорожного пути

Фото: Максим Платонов (архив)

В Казанском регионе ГЖД с начала 2021 года обновили более 118,2 км железнодорожного пути. Об этом сообщается на сайте Миндортранса РТ со ссылкой на пресс-службу Казанского региона ГЖД — филиала РЖД.

На перегонах Алтышево — Атрать и Куркачи — Арск капитально отремонтировали 20,5 км пути. До конца года планируется провести аналогичные работы еще на 32,8 км железнодорожных путей.



На станциях Казанского региона ГЖД заменили 15 стрелочных переводов. Планируется обновить еще семь.

В рамках текущего содержания железнодорожного пути обновлено 97,7 км. Еще 134,3 км путей только предстоит отремонтировать.

В этом году в Татарстане на железнодорожной станции «Свияжск» и остановках «753-й километр» и «Волга Пост» установили новые турникеты и периметровые ограждения для пропуска пассажиров на посадочные платформы. Они призваны не допустить прохода к поездам безбилетных граждан.

Татьяна Демина