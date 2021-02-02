На станции Свияжск и остановках 753-й километр и Волга Пост установили новые турникеты

В Татарстане на железнодорожной станции Свияжск и остановках 753-й километр и Волга Пост установили новые турникеты и периметровые ограждения для пропуска пассажиров на посадочные платформы. Они призваны не допустить прохода к поездам безбилетных граждан.

Устройства работают на вход и выход пассажиров. Они приспособлены для комфортного использования гражданами с ограниченными возможностями здоровья, пассажирам с детскими колясками и большим багажом, сообщается на сайте Миндортранса РТ.

Фото: Олег Тихонов (архив)

Чтобы пройти к посадочной платформе гражданину необходимо приложить к считывающему устройству бумажный или электронный билет или бесконтактную смарт-карту. Билеты можно приобрести в кассе в павильонах.

Напомним, в 2020 году в Татарстане был реализован проект «Адаптации вокзального комплекса «Восстание» для маломобильных групп населения». Также по программе обновления оборудования и устройств хозяйства электроснабжения поменяли оборудование электрической централизации станции Казань.



Татьяна Демина