Республиканские программы капремонта в Татарстане выполнены почти на 70%

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане республиканские программы капитального ремонта объектов социально-культурной сферы, инженерной инфраструктуры и многоквартирных домов 2021 года на сегодняшний день выполнены на 69%. Об этом сообщил первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов на на совещании в Доме Правительства.

Всего в этом году в Татарстане проводится 28 программ капремонта, в которые входит более 3 тысяч объектов. На их реализацию выделено 23 млрд рублей.

На сегодняшний день в республике завершены четыре программы капремонта с лимитом финансирования в 266 млн рублей, сообщает пресс-служба президент Татарстана.

Отремонтированы здания Управлений сельского хозяйства и продовольствия (13 объектов); учреждений, подведомственных Управлению ветеринарии (12 объектов); здания (помещения) исполком (Советов) поселений (15 объектов) и общежитий.

Напомним, в Татарстане в этом году за 1,7 млрд рублей капитально отремонтируют 25 стационаров, в 18 из которых строительно-монтажные работы уже идут, для остальных готовится проектно-сметная документация.



Татьяна Демина