В Татарстане в 2021 году в капремонт и строительство медучреждений вложат 7,7 млрд рублей

Фото: Максим Платонов (архив)

В рамках программы укрепления материально технической базы медицинских учреждений Татарстана на строительство, реконструкцию, капремонт и оснащение медоборудованием и мебелью направят 7,7 млрд рублей. Средства выделяются как из республиканского, так и федерального бюджетов. Об этом сегодня сообщил замминистра здравоохранения Ильдар Фатихов.

Кроме того, за 1,7 млрд рублей капитально отремонтируют 25 стационаров, в 18 из которых строительно-монтажные работы уже идут, для остальных готовится проектно-сметная документация. Также в рамках специальной программы в районах республики построят 42 ФАПа и 4 врачебные амбулатории.

Наконец, появится врач общей практики в ЖК «Царево» в Пестречинском районе, построят детские поликлиники в Зеленодольске, в Мензелинске и поликлиники для взрослого населения на Высокой горе и в поселке Куюки.

Фото: Максим Платонов (архив)

Как отметил Фатихов, в прошлом году в строительство и капремонт больниц, поликлиник и ФАПов было вложено 12 млрд рублей, еще годом ранее — 3,5 млрд.

Напомним, в Татарстане переоснастят пять медицинских учреждений для больных с нарушением мозгового кровообращения. Переоборудование пройдет по региональному проекту «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями в РТ», входящим в национальный проект «Здравоохранение».

