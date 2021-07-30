«Рубин» открыл продажу билетов на матч с «Ракувом» в Лиге конференций

«Рубин» открыл продажу билетов на три ближайших домашних матча команды.

С 8 по 15 августа казанцы проведут на «Ак Барс Арене» три встречи. 8-го числа «Рубин» сыграет против грозненского «Ахмата», а через неделю встретится с самарскими «Крыльями Советов» в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ).

12 августа казанская команда стартует в Лиге конференций. На игру против польского «Ракува» болельщики смогут купить билеты стоимостью от 200 рублей на сектор «Юг» и за 3000 рублей за просмотр с ресторана «Палладиум».

Билеты можно приобрести либо в кассах «Ак Барс Арены», либо на официальном сайте «Рубина».

Напомним, сегодня казанская команда проведет свой второй матч в сезоне РПЛ — в гостях против тульского «Арсенала».